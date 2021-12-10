Главная » Новости



15:06, 10 декабря 2021 года В 2022 году «Зелёная роща» планирует ликвидировать 32 незаконные орловские свалки Силами регионального оператора по обращению с ТКО и местных властей за всё время работы расчищено свыше 60 мест несанкционированного скопления отходов.





Силами регионального оператора по обращению с ТКО и местных властей за всё время работы расчищено свыше 60 мест несанкционированного скопления отходов.



Регоператор по обращению с ТКО «Зелёная роща» запланировал ликвидировать 32 незаконные свалки в Орловской области в следующем году. Их общий объем составляет 21 тыс. куб. метров.



За всё время работы было расчищено свыше 60 мест несанкционированного скопления отходов. Вывезено 5,1 тыс. куб. метров мусора. В этом году УК ликвидировало 21 свалку с общим объемом ТКО в 3 тыс. куб метров, – сообщили в пресс-службе регоператора.





Артём Ежаков



