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15:03, 10 декабря 2021 года

Орёл – в ледяном плену

К 12 часам дня в травмпункт больницы им. Семашко обратилось более двадцати человек, которые получили травмы при падении.


В Орловской области, как и обещали синоптики, на дорогах гололёдица. Скользкие тротуары и дорожки уже доставили неприятности. К полудню в травмпункт больницы им. Семашко обратилось более двадцати человек. Среди них Владимир Воробьев. Он торопился на работу, а попал в больницу.

В результате падения - травма кисти. Ещё меньше повезло 66-летнему пенсионеру, который упал прямо возле дома в переулке Аптечном. В травмпункт его привёз сын. По словам врачей, травма серьёзная.

Дежурный врач работает без перерыва. По его мнению, такой наплыв пострадавших объясняется ещё и тем, что пока многие не привыкли к зимним условиям.

Николай Думчев, заведующий травмпунктом больницы им. Н.А. Семашко: «Ушибы, переломы, растяжения. Вывихов пока не было, но будут, я так думаю. Народ расслабился, привык ходить по хорошим дорожкам, а погода преподносит сюрпризы».

Эти сюрпризы не любят ни граждане, ни коммунальщики. Люди на улицах жалуются и стараются обходить скользкие тротуары по газонам.

Такая ситуация, конечно, не везде: где-то с утра постарались дворники, где-то - техника.

Сергей Нестеров, заместитель директор по эксплуатации МУП "Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла": «Работают 45 человек на ручной посыпке, три единицы тротуаро-уборочных машин посыпают тротуары».

Похоже, этого недостаточно, чтобы обезопасить пешеходные участники. Большинство остановок общественного транспорта также с утра были в ледяной корке. К полудню лёд подтаял, но не везде. Кстати, в скверах и парках, буквально, каток.

В эти дни нужно соблюдать предельную осторожность, и, надеясь на коммунальщиков, всё же помнить о нескользящей обуви и быть внимательными.


Эва Стасюлевич
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