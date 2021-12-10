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15:39, 10 декабря 2021 года На Орловщине стали меньше строить В Орловской области в три раза снизился показатель строительства и ввода новых многоквартирных домов по сравнению с прошлым годом.





Ситуацию в сфере строительства жилья сегодня обсуждали на заседании круглого стола. Обсудили состояние отрасли, цены, тренды, проблемы и перспективы. Организатор круглого стола - комитет облсовета по экономике и градостроительству. Участники - депутаты, чиновники и застройщики.



Показатели на данный момент следующие - если в 2020 году застройщики ввели больше 220 тысяч квадратных метров нового жилья, то в этом году - пока только 65 тысяч. Объясняется это ростом цен на строительные материалы и снижением покупательского спроса на первичном рынке недвижимости. И, тем не менее, до конца года застройщики показатель ввода нового жилья должны подтянуть.



Алексей Субботин, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области: «Ввод жилья в прошлом году - 440 тысяч квадратных метров, если посмотреть динамику по году, то пик пришёлся на ноябрь декабрь. У нас осталось ещё 5 многоквартирных домов с окончанием этим годом».





Антон Киселёв



