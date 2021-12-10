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16:25, 10 декабря 2021 года

В Орле планируют подключить инвалидов к разработке проектов ремонта объектов городской среды

Люди с ограниченными возможностями здоровья уже участвуют в приёмках объектов.


Накануне в мэрии Орла рассматривался вопрос о включении граждан с ограниченными возможностями здоровья в разработку проектной документации по объектам национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда». Люди с инвалидностью уже активно участвуют в приёмке работ и обращают внимание на допущенные ошибки. В новых условиях они смогут замечать огрехи уже на стадии проектировки.

«Мы вышли с предложением о включении представителей Совета в рабочую группу по разработке проектной документации. Кроме того, необходимо учитывать мнение грамотных специалистов с инвалидностью и в процессе строительства объектов», – цитирует активиста Екатерину Ларину сайт мэрии.

Задуманное осталось закрепить законодательно.


Артём Ежаков
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