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16:25, 10 декабря 2021 года В Орле планируют подключить инвалидов к разработке проектов ремонта объектов городской среды Люди с ограниченными возможностями здоровья уже участвуют в приёмках объектов.





Накануне в мэрии Орла рассматривался вопрос о включении граждан с ограниченными возможностями здоровья в разработку проектной документации по объектам национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда». Люди с инвалидностью уже активно участвуют в приёмке работ и обращают внимание на допущенные ошибки. В новых условиях они смогут замечать огрехи уже на стадии проектировки.



«Мы вышли с предложением о включении представителей Совета в рабочую группу по разработке проектной документации. Кроме того, необходимо учитывать мнение грамотных специалистов с инвалидностью и в процессе строительства объектов», – Екатерину Ларину сайт мэрии. «Мы вышли с предложением о включении представителей Совета в рабочую группу по разработке проектной документации. Кроме того, необходимо учитывать мнение грамотных специалистов с инвалидностью и в процессе строительства объектов», – цитирует активистасайт мэрии.

Задуманное осталось закрепить законодательно.





Артём Ежаков



