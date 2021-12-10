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16:27, 10 декабря 2021 года На Орловщине стали чуть реже госпитализировать пациентов с COVID-19 На фоне общего сокращения суточной заболеваемости несколько сокращен коечный фонд.





В Орловской области сокращается суточная заболеваемость COVID-19. На этом фоне снизилась госпитализация пациентов, в том числе и с тяжелой формой.



На этом фоне коечный фонд несколько сократился, но реанимационные места никто не трогает.



Станислав Шувалов, и.о. главы областного депздрава: «На сегодняшний день в Орловской области развернуто 1873 койки, 1 497 – занято, 376 – свободны. При этом число реанимационных коек не сокращается. В настоящий момент их развернуто 195. Занято – 63».



Орловские медики готовы к «омикрону». При подозрении на новый штамм пациента поместят в обсерватор на карантин, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



