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9:02, 11 декабря 2021 года Орловская область побила собственный рекорд по производству масличных культур В этом году оно увеличилось на 150 тысяч тонн.





В Орловской области установили региональный рекорд по производству масличных культур. В этом году оно увеличилось на 150 тысяч тонн и составило 624 тысячи тонн. Об этом заявил зампред орловского правительства по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. Его слова приводит пресс-служба губернатора. Борзенков отметил, что в регионе ожидается увеличение производства сельхозпродукции в сопоставимых ценах: «Мы видим серьёзные шаги по переработке. Мы видим новые предприятия, которые открываются в этом году в регионе: практически открылись два новых предприятия по переработке масличных культур. В целом хочу сказать, итоги года говорят о том, что есть, что перерабатывать».





Артём Ежаков



