«Народный бюджет» реализовал больше сотни предложений орловцев

В следующем году этот проект будет продолжен.

В Орловской области в 2022 году продолжится реализация национального проекта «Народный бюджет». С момента его запуска в 2018-м было реализовано 118 инициатив граждан по развитию малых территорий на общую сумму в 402,6 миллиона рублей.

В этом году было воплощено в жизнь 9 предложений жителей региона. Потратили 23,7 миллиона. Они ушли на ремонт школ и спортобъектов в Ливнах, Мценске, Свердловском и Урицком районах, на благоустройство территории детсада в Дмитровском районе, Центрального парка в Орловском районе и воинского мемориала в Сосково. Также в Кромах были капитально отремонтированы участки системы водоснабжения, – сообщает сайт регионального правительства.

В следующем году «Народный бюджет» на Орловщине запланирован в размере 15 миллионов рублей. В октябре об этом говорил руководитель регионального департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов. При этом не исключалась возможность дополнительного финансирования.