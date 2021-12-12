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7:51, 12 декабря 2021 года 12 декабря в Орле продолжится мобильная вакцинация от COVID-19 Во всех районах города без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины.





12 декабря в Орле продолжится мобильная вакцинация от COVID-19. Прививку можно получить без записи по следующим адресам: • ул. Московская, 67 (ТЦ «Европа), с 9:00 до 16:00; • пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»). С 12:00 до 19:00; • здание МФЦ (ул. Ленина, д. 1) и Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). С 9:00 до 16:00; • здание территориального управления по Северному району (Московское шоссе, 137). С 12:00 до 16:00.

Во всех указанных прививочных пунктах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.





Артём Ежаков



