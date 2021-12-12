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9:13, 12 декабря 2021 года

В Орловском кукольном театре малышей встретит Айболит

Это самый необычный пункт термоконтроля в Орловской области.


Самый необычный пункт термоконтроля в Орловской области работает в театре кукол. Чтобы не пугать медицинскими халатами маленьких посетителей - а сюда приходят дети с двух лет, обязательное измерение температуры здесь проводят нестандартно. Эту функцию возложили на самого сказочного и известного доктора - Айболита. Специально для этого в фойе театра оборудовали пункт приёма, где есть электронный термометр, санитайзеры, маски. Атмосферу сказки создали театральные декораторы - тут и обезьянка на ветке, и листья пальмы. Такой подход нравится детям, родителям, да и самим служителям театра. Фактически эта часть фойе из пункта термоконтроля превратилась в импровизированную фотозону.


Анна Боева
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