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10:21, 12 декабря 2021 года

Упокойся, Барсик, с миром

В Орле есть кладбище домашних животных.


Недалеко от Ивановского кладбища за городом есть кладбище для домашних животных. Здесь около 20 могил... Хозяева приходят навестить умерших домашних питомцев.
 
Эти места никак не обозначены на городских картах, и дорогу к ним без труда могут найти лишь те, кто регулярно приходит проведать ушедших в иной мир собак и кошек. Захоронения самовольные. Большинство владельцев домашних животных говорят: сдать на кремацию, как это принято в Европе, рука не поднимается. 
 
В последние несколько месяцев ситуация с умершими животными - настоящая беда для орловских ветклиник. С тех пор, как в октябре прекратил работу ветсанутильзавод, трупы утилизировать негде.
 
Дмитрий Кузнецов, ветеринарный врач: «Законодательно мы не имеем права больше ничего с ними делать. Мы не можем их закапывать где-то или выбрасывать в мусорки - это незаконно».
Бытует мнение, что хоронить животных подобно людям - опасно для окружающей среды. Это, по словам ветеринарного врача, - миф, который берёт свои корни из советского прошлого. 
 
Дмитрий Кузнецов, ветеринарный врач: «Один из способов был - скотомогильник. Выкапывали большие траншеи и закапывали животных. Допустим, сибирская язва в почве живет до ста лет, она не самоутилизируется, и если такой могильник раскопать, то болезнь начнёт зверствовать дальше».

Пока деятельность ветсанутильзавода приостановлена, вопрос с захоронением остаётся открытым. Ветеринар Дмитрий Кузнецов видит альтернативу в создании кладбищ домашних животных европейского уровня. 
 
Дмитрий Кузнецов, ветеринарный врач: «Если сделать домашние клдабища для животных, где можно будет хоронить урны, это будет одно из очень хороших решений. В Москве это практикуется уже очень давно».
 
Введение подобного метода потребует немалых расходов для самих владельцев и государства. Однако пока принять такую форму прощания с любимыми питомцами готовы далеко не все хозяева. И с большой вероятностью, стихийные кладбища продолжат появляться на городских окраинах.



Юлия Сабельникова
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