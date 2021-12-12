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10:45, 12 декабря 2021 года На Орловщине появится новый комплекс по переработке зерна Проект реализует местная компания «Агрос».





Орловская компания «Агрос» вложит свыше 800 миллионов рублей в создание на территории особой экономической зоны «Орёл» комплекса по переработке зерна, состоящего из элеватора вместимостью в 40 тыс. тонн и мукомольного завода мощностью производства в 120 тыс. тонн муки в сутки. Работы будут выполнены в три этапа. Запуск проекта запланирован на июль 2022 года. Необходимая документация уже имеется. На стройплощадке начались подготовительные работы, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



