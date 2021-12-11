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21:00, 10 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Скользкие улицы Орла обеспечили аншлаг травмпункту.

- Строить на Орловщине стали меньше в разы. В квартирном вопросе разбирались депутаты и чиновники.

- В Орловском музее ИЗО – ремонт. Основные работы начнутся весной следующего года.

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