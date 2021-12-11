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12:32, 10 декабря 2021 года

В Орле начали инспектировать точки продажи пиротехники

Проверяющие заглянули на Центральный и Южный рынки, а также в подземный переход возле автовокзала. Нарушений не нашли.


Представить новогоднюю ночь без фейерверков, взрывов хлопушек и ярких гирлянд почти нельзя. Горожане уже начали ими запасаться. Чтобы веселье не переросло в трагедию, инспекторы Госпожнадзора начали проверять торговые точки, где можно приобрести пиротехнику и световые украшения. Заглянули на Центральный и Южный рынки, а также в подземный переход возле автовокзала.

Все магазинные склады с пиротехникой должны быть за пределами жилого сектора, а с этого года правила её продажи ужесточились. Те, кто продает фейерверки из-под полы, всё реже появляются на улицах города. Но рейды ежегодно проводятся. В этот раз инспекторы не нашли нарушений.

Передвигаясь от одного рынка к другому, проверяющие раздали памятки и предупредили продавцов, что пиротехнику, гирлянды и бенгальские огни надо продавать только с правильной инструкцией.
Денис Вещиков, врио начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «Хотелось бы обратиться к жителям города Орла и напомнить, что пиротехнику нужно покупать только в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя покупать её у граждан на улице и вне установленных законом торговых павильонов».
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