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13:30, 11 декабря 2021 года 5 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 253 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 66 301).



Накануне выписано 386 орловцев (всего – 54 128), умерло 5 человек – 1 362 всего.



Уровень коллективного иммунитета в данный момент составляет 55,9%.









Артём Ежаков



