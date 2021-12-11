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17:00, 11 декабря 2021 года

Стоимость моторного топлива на орловских АЗС продолжает расти

Выросли как месячные, так и годовые показатели.


В ноябре 2021-го по сравнению с октябрём на 1% увеличились потребительские цены на моторное топливо, а по сравнению с ноябрём прошлого года – на 7,8%. Об этом сообщает Орёлстат.

В последнем осеннем месяце литр газового автомобильного топлива стоил 32,31 руб. (-1,49 руб. к октябрю 2021 года и +7,03 руб. к январю), дизельного горючего – 49,99 руб. (+0,81 руб. и +2,97 руб. соответственно). Бензин обходился в среднем в 50,34 руб. (+0,56 руб. и +3,32 руб.) – за литр АИ-92 автолюбителям пришлось выложить 46,89 руб. (+0,59 руб. и +3,14 руб.), ценник на АИ-95 составил 50,54 руб. (+0,4 руб. и +3,21 руб.).


Артём Ежаков
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