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18:30, 11 декабря 2021 года В Орловской области снова выросла средняя стоимость товаров и услуг Это следует из отчёта региональной службы статистики.





В Орловской области в ноябре 2021-го по сравнению с октябрём выросла средняя стоимость товаров и услуг – на 1,1%. С января прирост составил 8,1%. Это следует из отчёта региональной службы статистики.



В подробной разбивке рост стоимости выглядит так: продовольствие – плюс 1,51% за месяц и плюс 9,79% к декабрю прошлого года, непродовольственные товары подорожали на 1,05% и 8,86% соответственно, услуги стали дороже на 0,34% и 4,21%.





Артём Ежаков



