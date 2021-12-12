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18:00, 12 декабря 2021 года Число банков, выдающих «Карту жителя Орловской области», увеличится Сейчас их держателями являются свыше 65 тысяч жителей региона.





Число банков, выдающих «Карту жителя Орловской области», увеличится. Сейчас её оформляет только «Сбербанк». Другие кредитные учреждения региона приняли меры к устранению ряда проблем, поэтому их клиенты тоже смогут стать держателями такой карты. Сейчас в области выдано свыше 65 тысяч экземпляров.



Сейчас карта используется для получения льгот, включая проезд. К ней уже привязана программа лояльности в 12 аптеках и одном турагентстве. В перспективе перечень нефинансовых сервисов расширится: по карте будут доступны программы лояльности в торговых сетях, она станет пропуском в спортзалы, библиотеки, образовательные учреждения. Она действует на платформе российской платёжной системы «МИР», – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



