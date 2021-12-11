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14:30, 11 декабря 2021 года В Орле организована надомная вакцинация инвалидов от COVID-19 Заодно прививку могут получить их родственники.





В Орле организована надомная вакцинация маломобильных групп населения: инвалидов-колясочников и лежачих больных, а также их родственников, – сообщает мэрия Орла. Также на такую процедуру вправе рассчитывать родители, воспитывающие детей-инвалидов. Контакты для организации прививок:



• управление соцподдержки населения, опеки и попечительства: (4862) 76-17-41;

• 8-910-202-57-00 (только СМС-сообщения, а также сообщения в мессенджерах Viber, Telegram, Whatsapp);



Также по месту проживания могут вакцинироваться группы от 7 человек. Подать коллективные заявки можно по следующим номерам:



• управление по безопасности мэрии Орла: 25-52-10 (доб.1601);

• 8-910-202-57-00 (только СМС-сообщения, а также сообщения в мессенджерах Viber, Telegram, Whatsapp).





Артём Ежаков



