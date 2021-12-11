Главная » Новости



15:30, 11 декабря 2021 года В Орловской области выйдет обновлённая региональная Красная книга Ознакомиться с ней сможет любой желающий.





В Орловской области выйдет второе издание региональной Красной книги. Обновлённая версия содержит очерки по 351 виду растений, животных и грибов. Также опубликован список особо охраняемых природных территорий Орловщины и прочая тематическая информация.



Тираж физических копий составит 1 000 экземпляров. Один из них уже передан губернатору, другие получат все образовательные учреждения и библиотеки региона. Ознакомиться с книгой сможет любой желающий – она будет доступна на областном портале в разделе регионального департамента надзорной и контрольной деятельности.





Артём Ежаков



