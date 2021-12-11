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16:30, 11 декабря 2021 года Орловские сыщики по горячим следам раскрыли бытовое убийство Очередные алковозлияния обернулись кровопролитием.





Полицейские Северного района Орла по горячим следам установили и задержали подозреваемого в убийстве 46-летнего мужчины. Его тело было найдено в собственной квартире с множественными ножевыми ранениями туловища, – сообщает сайт областного СУ СК.



Фигурантом оказался 36-летний знакомый погибшего. К кровопролитию привела ссора, вспыхнувшая в ходе алкозастолья. Мужчина сознался в содеянном.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков



