Сегодня – День Конституции

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11:51, 12 декабря 2021 года
Сегодня – День КонституцииПоздравление Правительства Орловской области с Днём Конституции Российской Федерации
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Уверенное развитие и процветание нашей Родины, социальная защита россиян, развитие гражданского общества, гарантия прав и свобод каждого человека неразрывно связаны с реализацией принципов, заложенных в Главном законе страны.
Уже почти три десятилетия Конституция олицетворяет торжество справедливости и равноправия.
Принятые в минувшем году поправки ознаменовали новых этап в развитии нашей страны - государства, где высшей ценностью всегда был и остаётся человек и его благополучие.
Вместе со всей страной Орловщина уверенно наращивает социально-экономический потенциал, развивает промышленное и аграрное производство. Большое внимание уделяется подрастающему поколению - открываются детские сады и школы, центры для одарённых детей.
И только от нашего совместного ответственного труда зависит дальнейшее благополучие Орловской области.
Дорогие орловцы! Примите в этот день пожелания счастья, успеха, личного и профессионального роста, семейного благополучия и здоровья!
Правительство Орловской области
Орловское Информбюро