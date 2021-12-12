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11:51, 12 декабря 2021 года

Сегодня – День Конституции

Поздравление Правительства Орловской области с Днём Конституции Российской Федерации


Уважаемые орловцы!

Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Уверенное развитие и процветание нашей Родины, социальная защита россиян, развитие гражданского общества, гарантия прав и свобод каждого человека неразрывно связаны с реализацией принципов, заложенных в Главном законе страны.

Уже почти три десятилетия Конституция олицетворяет торжество справедливости и равноправия.

Принятые в минувшем году поправки ознаменовали новых этап в развитии нашей страны - государства, где высшей ценностью всегда был и остаётся человек и его благополучие.

Вместе со всей страной Орловщина уверенно наращивает социально-экономический потенциал, развивает промышленное и аграрное производство. Большое внимание уделяется подрастающему поколению - открываются детские сады и школы, центры для одарённых детей.

И только от нашего совместного ответственного труда зависит дальнейшее благополучие Орловской области.

Дорогие орловцы! Примите в этот день пожелания счастья, успеха, личного и профессионального роста, семейного благополучия и здоровья!

Правительство Орловской области


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