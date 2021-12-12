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11:55, 12 декабря 2021 года В Орловской области 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией За минувшие сутки регион потерял ещё восемь жителей.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировано 66 548 случаев COVID-19.



Накануне после болезни выписано 402 орловца, всего с болезнью справились – 54 530 человек.



За минувшие сутки зарегистрировано 8 смертей, всего – 1370.





Орловское Информбюро



