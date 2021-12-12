воскресенье 12.12.2021 17:29:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:29, 12 декабря 2021 года

Рисунки Тургеневского дуба покажут в Брюсселе

Это произойдет во время церемонии объявления итогов международного конкурса «Европейское дерево года-2022» в Европейском Парламенте.


Как сообщает сайт музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», несмотря на гибель, Тургеневский дуб остаётся номинантом от России в международном конкурсе «Европейское дерево года-2022». Такое решение приняли организаторы.

В рамках подготовки к европейскому этапу конкурса учащиеся орловских школ и колледжей с сентября рисовали «портрет» дуба. В творческом состязании приняли участие 272 школьника. На днях конкурс был завершён.

По решению профессионального жюри, победителями конкурса стали:

Младшая возрастная группа:

1 место Полина Сафарова

2 место Павел Галкин

3 место Дарина Алборова

Средняя возрастная группа:

1 место Алевтина Макарова

2 место Снежана Доска

3 место Василиса Кузнецова

Старшая возрастная группа:

1 место Анна Бабкова

2 место Ксения Габова

3 место София Мацак

Тургеневский дуб погиб во время урагана, обрушившегося на Спасское-Лутовиново 30 ноября 2021 года.

Как отмечают сотрудники Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы», в рисунках детей Тургеневский дуб, посаженный в родовом имении самим писателем, навсегда останется олицетворением силы, красоты, долговечности и любви к родным местам.

После награждения победителей, которое состоится в январе 2022 года, работы будут отправлены в Брюссель для участия в выставке, приуроченной к церемонии объявления победителя международного конкурса «Европейское дерево года».

Голосование за претендентов на победу будет организовано в течение месяца с 1 февраля на сайте www.treeoftheyear.org.

На фото рисунок Ксении Габовой


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.