Рисунки Тургеневского дуба покажут в Брюсселе

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13:29, 12 декабря 2021 года
Рисунки Тургеневского дуба покажут в БрюсселеЭто произойдет во время церемонии объявления итогов международного конкурса «Европейское дерево года-2022» в Европейском Парламенте.
Как сообщает сайт музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», несмотря на гибель, Тургеневский дуб остаётся номинантом от России в международном конкурсе «Европейское дерево года-2022». Такое решение приняли организаторы.
В рамках подготовки к европейскому этапу конкурса учащиеся орловских школ и колледжей с сентября рисовали «портрет» дуба. В творческом состязании приняли участие 272 школьника. На днях конкурс был завершён.
По решению профессионального жюри, победителями конкурса стали:
Младшая возрастная группа:
1 место Полина Сафарова
2 место Павел Галкин
3 место Дарина Алборова
Средняя возрастная группа:
1 место Алевтина Макарова
2 место Снежана Доска
3 место Василиса Кузнецова
Старшая возрастная группа:
1 место Анна Бабкова
2 место Ксения Габова
3 место София Мацак
Тургеневский дуб погиб во время урагана, обрушившегося на Спасское-Лутовиново 30 ноября 2021 года.
Как отмечают сотрудники Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы», в рисунках детей Тургеневский дуб, посаженный в родовом имении самим писателем, навсегда останется олицетворением силы, красоты, долговечности и любви к родным местам.
После награждения победителей, которое состоится в январе 2022 года, работы будут отправлены в Брюссель для участия в выставке, приуроченной к церемонии объявления победителя международного конкурса «Европейское дерево года».
Голосование за претендентов на победу будет организовано в течение месяца с 1 февраля на сайте www.treeoftheyear.org.
На фото рисунок Ксении Габовой
Орловское Информбюро