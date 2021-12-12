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13:29, 12 декабря 2021 года Рисунки Тургеневского дуба покажут в Брюсселе Это произойдет во время церемонии объявления итогов международного конкурса «Европейское дерево года-2022» в Европейском Парламенте.





Как сообщает сайт музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», несмотря на гибель, Тургеневский дуб остаётся номинантом от России в международном конкурсе «Европейское дерево года-2022». Такое решение приняли организаторы.



В рамках подготовки к европейскому этапу конкурса учащиеся орловских школ и колледжей с сентября рисовали «портрет» дуба. В творческом состязании приняли участие 272 школьника. На днях конкурс был завершён.



По решению профессионального жюри, победителями конкурса стали:



Младшая возрастная группа:



1 место Полина Сафарова



2 место Павел Галкин



3 место Дарина Алборова



Средняя возрастная группа:



1 место Алевтина Макарова



2 место Снежана Доска



3 место Василиса Кузнецова



Старшая возрастная группа:



1 место Анна Бабкова



2 место Ксения Габова



3 место София Мацак



Тургеневский дуб погиб во время урагана, обрушившегося на Спасское-Лутовиново 30 ноября 2021 года.



Как отмечают сотрудники Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы», в рисунках детей Тургеневский дуб, посаженный в родовом имении самим писателем, навсегда останется олицетворением силы, красоты, долговечности и любви к родным местам.



После награждения победителей, которое состоится в январе 2022 года, работы будут отправлены в Брюссель для участия в выставке, приуроченной к церемонии объявления победителя международного конкурса «Европейское дерево года».



Голосование за претендентов на победу будет организовано в течение месяца с 1 февраля на сайте www.treeoftheyear.org.



На фото рисунок Ксении Габовой





Орловское Информбюро



