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17:42, 12 декабря 2021 года

Тургеневский дуб проходит обследование

Дерево изучают сотрудники Центра древесных экспертиз.


После гибели Тургеневского дуба в музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» приехали специалисты программы «Здоровый лес» Центра древесных экспертиз, сообщает информационный портал Орловской области.

По итогам лабораторного исследования образцов корневой ткани, коры и древесины дуба и проб почвы, взятых экспертами, будет установлено, как долго под землей шел разрушительный процесс, что могло стать «последней каплей» и что сделать, чтобы беда не повторилась с молодым саженцем.

Подобное исследование уже проводилось. Тогда эксперты выявили наличие ряда проблем, однако в целом состояние древесины не вызвало у них тревоги. Проверки корневой системы базовая программа не предусматривает, и о степени поражения корня Тургеневского дуба стало известно лишь после трагедии. Крепкое с виду дерево сломалось у основания под сильнейшим порывом ураганного ветра.

Сам Тургеневский дуб будет сохранен. В каком виде об этом исполине останется память, обсуждают учёные, историки, литературоведы,
Дендрологи и специалистами по ландшафту.

По решению организаторов, в следующем году Тургеневский дуб, выигравший всероссийский конкурс, будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Европейское дерево года». Голосование начнется 1 февраля 2022 года на сайте международного конкурса «Европейское дерево года» www.treeoftheyear.org и продлится в течение месяца.

Фото пресс-службы музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"




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