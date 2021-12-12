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13:53, 12 декабря 2021 года Орловские росгвардейцы познакомили школьников с историей Конституции России Урок истории представители регионального Управления Росгвардии провели в преддверии Дня Конституции.





Представители регионального Управления Росгвардии побывали в Вышне-Ольшанской средней общеобразовательной школе им. Героя России Алексея Скворцова. Ребятам рассказали об истории Дня Конститутции. Школьники приняли участие в блиц-опросе на знание ключевых событий в истории Отечества, послуживших основой создания главного правового документа страны.



Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области





Орловское Информбюро



