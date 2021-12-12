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14:02, 12 декабря 2021 года В преддверии Дня Конституции РФ юные орловцы получили свои первые паспорта В торжественном мероприятии приняли участие представители подразделений по вопросам миграции и общественных советов при областном и городском УМВД.





Накануне празднования Дня Конституции юным жителям Орловщины в торжественной обстановке вручили паспорта граждан Российской Федерации и памятные сувениры, а также рассказали об истории праздника.

Со знаменательным событием юных орловцев поздравили представители органов внутренних дел, депутаты, члены общественных советов. Присутствующие пожелали им быть достойными гражданами своей страны.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



