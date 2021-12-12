В преддверии Дня Конституции РФ юные орловцы получили свои первые паспорта

|
|
|Главная » Новости
14:02, 12 декабря 2021 года
В преддверии Дня Конституции РФ юные орловцы получили свои первые паспортаВ торжественном мероприятии приняли участие представители подразделений по вопросам миграции и общественных советов при областном и городском УМВД.
Накануне празднования Дня Конституции юным жителям Орловщины в торжественной обстановке вручили паспорта граждан Российской Федерации и памятные сувениры, а также рассказали об истории праздника.
Со знаменательным событием юных орловцев поздравили представители органов внутренних дел, депутаты, члены общественных советов. Присутствующие пожелали им быть достойными гражданами своей страны.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро