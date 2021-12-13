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10:00, 13 декабря 2021 года В Орловской области готовятся к реконструкции Кривцовского мемориала Губернатор Андрей Клычков уже поручил начать подготовительные работы.





В Орловской области запланирована широкомасштабная реконструкция Кривцовского мемориального комплекса в Болховском районе, – сообщает сайт регионального правительства. На расширенном заседании областного межведомственного координационного совета по организации патриотического воспитания граждан губернатор Андрей Клычков поручил начать подготовительные работы.



Уже в этом месяце должна быть разработана дорожная карта будущей реконструкции. До 10 апреля 2022 года предстоит определить границы комплекса и охранную зону вокруг, закрепив это на официальных бумагах. Подготовить и провести необходимые разрешительные работы поручено до 1 мая.





Артём Ежаков



