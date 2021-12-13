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10:45, 13 декабря 2021 года Александр Коршунов: «Количество ДТП снизилось, но водительская дисциплина пока хромает» Начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Коршунов рассказал об итогах уходящего года, а также о своём отношении к программе «Народный инспектор».





Как складывается сейчас ситуация на дороге? Правда ли, что количество ДТП снизилось?



- Конечно, правда. И эта правда очень серьезная. Количество происшествий уменьшилось почти на 14 %, погибших – почти на 40%. Это доставляет, в прямом смысле слова, удовлетворённость своей работой, потому что весь комплекс мероприятий в основном выполнен, и это результат работы всей системы. Надеюсь, это будет продолжаться.



Дисциплина водителей удовлетворяет ГИБДД? И что вы думаете о программе «Народный инспектор»?



- Наверное, пока дисциплина пока хромает, но количество грубых нарушений, которые влияют на безопасность дорожного движения, сегодня снижается. Это радует. Основной вид нарушений – превышение скоростного режима. На сегодняшний день выявлено свыше 500 с помощью приборов фотовидеофиксации. Поэтому водителям свой пыл нужно убавить, потому что в какой-то момент у законодателей лопнет терпение, и они ужесточат ответственность. Пока мы действуем методом убеждения и профилактики, но, тем не менее, таких нарушений очень много. Что касается программы «Народный инспектор», то отношусь положительно. В ряде субъектов РФ пилотный проект хорошо себя оправдал. И мы уже работаем в таком информационном поле – в наших соцсетях, на нашем сайте таких обращений очень много, но правоприменительная практика по таким фактам правонарушений затягивается, поэтому нет такого эффекта. А это приложение, которое будет работать в режиме онлайн, я думаю, очень серьёзно стабилизирует ситуацию.



Наступил зимний период. Что бы вы хотели сказать водителям Орловской области?



- Я бы хотел сказать водителям, чтобы они немножко охладили свой пыл, сбавили скорость с учётом зимних дорожных условий. Потому что можно много критиковать дорожные и коммунальные службы, но разум никто не отменял. Но, к сожалению, как показывает практика первых зимних дней, не до всех это доходит – очень много происшествий, к счастью, без серьёзных последствий, но – тем не менее. Поэтому – будьте осторожны и внимательны, следите за дорожными условиями, переходите на зимний режим вождения транспортного средства. И – с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт только положительные эмоции, зелёный свет, здоровья всем и удачи!





Всеволод Трифонов



