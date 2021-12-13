понедельник 13.12.2021 13:07:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:45, 13 декабря 2021 года

Александр Коршунов: «Количество ДТП снизилось, но водительская дисциплина пока хромает»

Начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Коршунов рассказал об итогах уходящего года, а также о своём отношении к программе «Народный инспектор».


Как складывается сейчас ситуация на дороге? Правда ли, что количество ДТП снизилось?

- Конечно, правда. И эта правда очень серьезная. Количество происшествий уменьшилось почти на 14 %, погибших – почти на 40%. Это доставляет, в прямом смысле слова, удовлетворённость своей работой, потому что весь комплекс мероприятий в основном выполнен, и это результат работы всей системы. Надеюсь, это будет продолжаться.

Дисциплина водителей удовлетворяет ГИБДД? И что вы думаете о программе «Народный инспектор»?

- Наверное, пока дисциплина пока хромает, но количество грубых нарушений, которые влияют на безопасность дорожного движения, сегодня снижается. Это радует. Основной вид нарушений – превышение скоростного режима. На сегодняшний день выявлено свыше 500 с помощью приборов фотовидеофиксации. Поэтому водителям свой пыл нужно убавить, потому что в какой-то момент у законодателей лопнет терпение, и они ужесточат ответственность. Пока мы действуем методом убеждения и профилактики, но, тем не менее, таких нарушений очень много. Что касается программы «Народный инспектор», то отношусь положительно. В ряде субъектов РФ пилотный проект хорошо себя оправдал. И мы уже работаем в таком информационном поле – в наших соцсетях, на нашем сайте таких обращений очень много, но правоприменительная практика по таким фактам правонарушений затягивается, поэтому нет такого эффекта. А это приложение, которое будет работать в режиме онлайн, я думаю, очень серьёзно стабилизирует ситуацию.

Наступил зимний период. Что бы вы хотели сказать водителям Орловской области?

- Я бы хотел сказать водителям, чтобы они немножко охладили свой пыл, сбавили скорость с учётом зимних дорожных условий. Потому что можно много критиковать дорожные и коммунальные службы, но разум никто не отменял. Но, к сожалению, как показывает практика первых зимних дней, не до всех это доходит – очень много происшествий, к счастью, без серьёзных последствий, но – тем не менее. Поэтому – будьте осторожны и внимательны, следите за дорожными условиями, переходите на зимний режим вождения транспортного средства. И – с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт только положительные эмоции, зелёный свет, здоровья всем и удачи!


Всеволод Трифонов
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.