Главная » Новости



11:20, 13 декабря 2021 года Честь, достоинство, патриотизм. Что об этом должна знать молодёжь? В Орле за круглым столом обсудили вопросы воспитания молодёжи. Площадкой для разговора стал Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, где военно-патриотическая деятельность не пустое слово.





Гражданственность, патриотизм и социальная ответственность – ключевые для общества понятия, под которые сегодня в регионе должна строиться фундаментальная база – так считают организаторы встречи, на которую пригласили всех, ответственных за нравственные тренды: ветеранов, руководителей высших учебных заведений, депутатов, чиновников, атаманов казачьих войск, волонтёров, поисковиков, активистов, представителей общественных организаций и православной церкви.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Патриотизм - это синоним понятию «мера ответственности», и вот эту меру ответственности должен каждый в себе измерять сам». Учить молодых нужно своим примером – так в ходе дискуссии объяснил свою позицию ветеран Великой Отечественной Абрам Израилевич Миркин. Его поддержали депутаты Орловского облсовета, которые из года в год инициируют мероприятия по теме и обеспечивают государственную поддержку некоммерческих организаций, работающих в сфере патриотического воспитания.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, наша главная национальная идея это патриотизм. Любовь к родине, любовь к близким, ответственное отношение к своему делу, исполнение любых обязательств это тоже патриотизм». Встречу инициировал комитет по науке, молодёжной политике и связям с общественными объединениями облсовета, а принимающей стороной стал Среднерусский институт управления. Здесь военно-патриотическая работа ведётся давно и плодотворно, и этот опыт – полезный инструмент для других вузов региона.

Павел Меркулов, и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «В нашем учебном заведении данная работа ведётся довольно активно. Это и наши поисковики, которые большую работу проводят, это связано и с региональным отделением военно-исторического общества, наши студенты принимают участие в установке и обустройстве памятников». И сколько бы ни было сделано – этого мало, работать нужно больше и продуктивнее – единогласно решили участники круглого стола. Меньше слов, больше дел от каждого.





Ирина Костина



