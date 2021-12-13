В России будут установлены дополнительные гарантии прав потребителей

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, внесенный Правительством РФ, который устанавливает дополнительные гарантии прав потребителей при заключении договоров с продавцами, исполнителями работ, услуг.

Этот законопроект комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» разработан в целях пресечения недобросовестного поведения на потребительском рынке. Согласно имеющимся данным, за последние семь лет не произошло сокращения количества выявленных нарушений, связанных с включением в договоры с потребителями условий, ущемляющих их права. Как показывает правоприменительная практика, в договоры с потребителями продолжают включаться условия, которые неоднократно признавались в судах недопустимыми.

Законопроект устанавливает развернутый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей. К таким условиям, в частности, относятся:

1) предоставляющие продавцу право на односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее изменение его условий за исключением случаев, установленных законом;

2) устанавливающие для потребителя штрафные санкции или иные обязанности, препятствующие свободной реализации права на отказ от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов;

3) обусловливающие приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других товаров (работ, услуг), а также создающие для потребителя иные обременения, в том числе предусматривающие обязательное заключение иных договоров;

4) исключающие или ограничивающие ответственность продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по основаниям, не предусмотренным законом;

5) предусматривающие оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия потребителя и др.

Законопроектом также предусмотрен запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг). На практике в ряде людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно. Внесенное изменение позволит ограничить практику принудительного или непрозрачного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением договора.

По мнению Алексея Ястребова, принятие указанного законопроекта будет способствовать не только профилактике одного из наиболее массовых видов правонарушений, но также существенно снизит уровень злоупотребления правом со стороны экономически сильного субъекта потребительских правоотношений.