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11:08, 13 декабря 2021 года

Самое масштабное вокальное шоу страны «Ну-ка, все вместе!» приглашает на кастинг

Телеканал «Россия» объявил кастинг в новый сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри.


Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить анкету на странице проекта на платформе СМОТРИМ, прикрепить видеоматериалы – визитку с рассказом о себе и запись трех композиций в любом жанре и стиле. К участию приглашаются сольные исполнители, целые коллективы и семьи. Ограничений по возрасту участников и месту жительства нет.

«Ну-ка, все вместе!» – это уникальный шанс для начинающих исполнителей попасть в успешный телевизионный проект и заявить о себе на всю страну. В борьбе за крупный денежный приз и собственный сингл участникам нужно поразить сразу сотню судей. Чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков получит участник. Возглавляет сотню Сергей Лазарев, а ведущим нового сезона вновь станет Николай Басков.
 
Премьера грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» состоится в эфире телеканала «Россия» в следующем году.



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