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11:45, 13 декабря 2021 года В Орле объявили и тут же отменили торги по ремонту Тургеневского моста Сумма соглашения была близка к 28,6 миллиона рублей.





10 декабря орловскими властями были объявлены электронные торги на поиск подрядчика, который займется ремонтом Тургеневского моста. Спустя несколько часов по неназванным причинам заявка была отозвана. Её сумма была близка к 28,6 миллиона рублей.



Работы по замене перил, освещения и выпиловке деревьев должны были завершиться до 30 апреля 2022 года.



Состояние ограждения на Тургеневском мосту давно вызывает опасения горожан. В соцсетях регулярно публикуются фотографии опасно расположенных фрагментов перил, грозящих упасть вниз.





Артём Ежаков



