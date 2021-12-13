В 2022 году в Орловской области повысят прожиточный минимум всем категориям населения

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12:25, 13 декабря 2021 года
В 2022 году в Орловской области повысят прожиточный минимум всем категориям населенияИзменения скреплены подписью первого зампреда регионального правительства Татьяны Крымовой.
Первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова подписала постановление о внесении изменений в документ от 26 августа 2021 года № 504 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год».
В сравнении с августовской версией документа эти цифры выросли на 654 рубля, 713 рублей, 476 рублей и 293 рубля соответственно.
«Установить величину прожиточного минимума в Орловской области на 2022 год на душу населения в размере 11 768 рублей, для трудоспособного населения – 12 827 рублей, для пенсионеров – 10 120 рублей, для детей – 11 415 рублей», – следует из текста документа.
Артём Ежаков