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12:25, 13 декабря 2021 года В 2022 году в Орловской области повысят прожиточный минимум всем категориям населения Изменения скреплены подписью первого зампреда регионального правительства Татьяны Крымовой.





Первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова подписала постановление о внесении изменений в документ от 26 августа 2021 года № 504 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год».

на душу населения в размере 11 768 рублей, для трудоспособного населения – 12 827 рублей, для пенсионеров – 10 120 рублей, для детей – 11 415 рублей», – «Установить величину прожиточного минимума в Орловской области на 2022 год», – следует из текста документа. В сравнении с августовской версией документа эти цифры выросли на 654 рубля, 713 рублей, 476 рублей и 293 рубля соответственно.





Артём Ежаков



