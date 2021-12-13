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12:50, 13 декабря 2021 года 9 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксирован 241 новый случай заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлен 241 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 66 789).



Накануне выписано 418 орловцев (всего – 54 948), умерло 9 человек – 1 379 всего.





Артём Ежаков



