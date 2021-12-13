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14:00, 13 декабря 2021 года В орловской деревне Образцово восстановлено водоснабжение Девять месяцев вода из кранов там шла лишь ночью.





Под Орлом восстановили водоснабжение в деревне Образцово. Девять месяцев вода из кранов там шла лишь после заката. Около полутысячи жителей деревни были вынуждены покупать воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки после подключения Общероссийского народного фронта и прокуратуры.



На ремонтные работы и скважину район выделил 1,2 миллиона рублей. Местные жители надеются, что вода вернулась навсегда. Опасение, что ситуация может повториться, есть.



В Образцово считают, что главная причина в перебое с водой – это рыбное предприятие. Как только оно заработало на полную мощь, вода пропала. Также оно расположено буквально впритык к жилым домам, а не как минимум в 50 метрах от них, как того требует СанПиН. Этот вопрос будет решаться в арбитражном суде 13 января 2022 года.



За ситуацией с водой в деревне Образцово ГТРК «Орёл» будет следить и дальше.



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Татьяна Тимохина



