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13:30, 13 декабря 2021 года

Отличившиеся в различных отраслях орловцы получили награды и поздравления

Торжественная церемония прошла сегодня в здании областного правительства.


В Орловской области отличившихся в различных отраслях граждан отметили наградами. Их вручали губернатор Андрей Клычков и председатель регионального парламента Леонид Музалевский. Среди награждённых:

• директор регионального фонда социальной поддержки населения Александр Лебедев. Он удостоен медали Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро»;

• Председатель комитета по организационной работе Мценского горсовета Анатолий Илюхин и экс-глава Сомовского сельского поселения Шаблыкинского района. Они удостоены звания «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области»;

• ректор ОГАУ им. Н. В. Парахина Владимир Масалов. Он удостоен звания «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области»;

• Главред верховской районной газеты «Наше время» Ольга Степина. Она удостоена звания «Почётный работник СМИ Орловской области»;

• заместитель управляющего директора, технический директор АО «ГМС Ливгидромаш» Михаил Дворядкин. Он удостоен звания «Почетный машиностроитель Орловской области».
«Поздравляю вас с заслуженными наградами и благодарю за добросовестную работу на благо региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», – цитирует губернатора Андрея Клычкова сайт областного правительства.



Артём Ежаков
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