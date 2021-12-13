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13:30, 13 декабря 2021 года Отличившиеся в различных отраслях орловцы получили награды и поздравления Торжественная церемония прошла сегодня в здании областного правительства.





В Орловской области отличившихся в различных отраслях граждан отметили наградами. Их вручали губернатор Андрей Клычков и председатель регионального парламента Леонид Музалевский. Среди награждённых:



• директор регионального фонда социальной поддержки населения Александр Лебедев. Он удостоен медали Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро»;



• Председатель комитета по организационной работе Мценского горсовета Анатолий Илюхин и экс-глава Сомовского сельского поселения Шаблыкинского района. Они удостоены звания «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области»;



• ректор ОГАУ им. Н. В. Парахина Владимир Масалов. Он удостоен звания «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области»;



• Главред верховской районной газеты «Наше время» Ольга Степина. Она удостоена звания «Почётный работник СМИ Орловской области»;



• заместитель управляющего директора, технический директор АО «ГМС Ливгидромаш» Михаил Дворядкин. Он удостоен звания «Почетный машиностроитель Орловской области».

«Поздравляю вас с заслуженными наградами и благодарю за добросовестную работу на благо региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», – , – цитирует губернатора Андрея Клычкова сайт областного правительства.





Артём Ежаков



