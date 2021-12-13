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14:54, 13 декабря 2021 года С 2012 года в Орловской области закрылось семь детских домов Причина – активное устройство ребят в семьи.





В Орловской области сокращается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас их насчитывается 1 728 – на 109 ребят меньше, чем год назад. С 2012 года благодаря активному устройству несовершеннолетних в семьи и профилактике социального сиротства закрылось семь детских домов – столько же ещё остаются работать.



Решившимся взять на себя ответственность за сироту помогают 10 «Школ приемных родителей». Они открыты на базе психо-медико-социального и педагогического сопровождения, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



