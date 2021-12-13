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15:37, 13 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орёл продолжает оставаться сплошным катком под открытым небом. Что думает по этому поводу глава региона?



- На что обратить внимание при покупке фейерверка? Инспекторы Госпожнадзора ищут несанкционированные места продажи пиротехники.



- Как дать шанс мусору на переработку? В Орле знают ответ. Зачем на улицах города разместились пункты приема вторсырья.



- В орловской деревне Образцово восстановлено водоснабжение. Девять месяцев вода из кранов там шла лишь ночью.



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