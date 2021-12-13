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16:00, 13 декабря 2021 года Орловский спорткомплекс «Победа» получил разрешение на ввод в эксплуатацию Сейчас объект работает в тестовом режиме.





Спорткомплекс «Победа» на территории стадиона им. Ленина в Орле получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он работает в тестовом режиме.





Объект возводили 27 лет. Одновременно заниматься спортом здесь могут 350 человек. Комплекс рассчитан на единоборства, теннис, волейбол, бадминтон, мини-футбол и многое другое.



Площадь самого здания превышает 5,5 тыс. кв. м. В проект вложили 225 миллионов рублей.



Фото разрешения на ввод объекта взято из соцсетей директора стадиона им. Ленина Александра Родина





Артём Ежаков



