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17:30, 13 декабря 2021 года

Для орловцев готовят широкий спектр зимних развлечений

В областной столице ждут новогодние праздники.


В Орле готовятся встретить Новый год. Полным ходом идёт украшение города. Впервые к привычным арт-объектам добавятся фотобудки. Ёлок в этом году будет семь – самая высокая поселилась на площади Маршала Жукова.

Тем, кто привык активно проводить новогодние праздники, тоже будет, чем заняться. В загородном парке отдыха организуют катание на сноуборде, лыжах, «ватрушках» и многом другом.

Не скучно будет и любителям экстрима. В их распоряжении – программа «Ловцы ветра». Для участия в ней нужно будет доехать до Голубых озер. Здесь орловцы смогут научиться управлять кайтом и запустить воздушных змеев.

До Нового года осталась ещё пара недель. Большинство орловцев признаются – режим «в ожидании чуда» у них уже включен. Для завершения картины осталось дождаться хорошего снега.


Юлия Опанасюк
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