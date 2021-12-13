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17:59, 13 декабря 2021 года В Орловскую область поступило 17 700 доз вакцины «Спутник V» Вскоре препарат начнут распределять по прививочным пунктам региона.





В Орловскую область поступило 17 700 доз вакцины против COVID-19 «Спутник V». О прибытии крупной партии препарата сообщил губернатор Андрей Клычков. Вакцину в ближайшее время начнут распределять по прививочным пунктам региона.



Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, на официальном сайте регионального департамента здравоохранения в разделе «Электронная регистратура», а также позвонив по многоканальному телефону 122 или на «горячую линию» областного депздрава: (4862) 40-20-56.



Помимо этого, можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах. Графики и адреса их работы регулярно публикуются на сайтах администраций.



Напоминаем, что посмотреть наличие определённой вакцины в пункте вакцинации можно на сайте облздрава. Сейчас уровень коллективного иммунитета в области составляет 55,9%.





Орловское Информбюро



