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18:20, 13 декабря 2021 года В Орле сорвали распространение крупной партии «синтетики» У задержанного 26-летнего парня при себе оказалось 38 пакетиков с наркотиком.





В Заводском районе Орла оперативниками был задержан подозреваемый в распространении крупного объема синтетического наркотика, – сообщает областное УМВД. При себе у 26-летнего парня оказалось 38 пакетиков с запрещённым веществом. Силовики изъяли из незаконного оборота 19,85 грамма «зелья». Расфасованная партия была предназначена для раскладки по тайникам-«закладкам». Молодой человек взят под стражу. Расследование продолжается.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



