Главная » Новости



8:05, 14 декабря 2021 года Житель Болхова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании Мужчине грозит от трёх до шести лет заключения.





В Болхове приступают к рассмотрению уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании 29-летней женщины. Ему грозит от трёх до шести лет заключения.



По версии следствия, в августе рецидивист выпивал в компании своих друзей. Когда его собутыльники заснули, мужчина завел потерпевшую в отдельное помещение дома, где избил и изнасиловал, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



