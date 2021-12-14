Житель Болхова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

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8:05, 14 декабря 2021 года
Житель Болхова предстанет перед судом по обвинению в изнасилованииМужчине грозит от трёх до шести лет заключения.
В Болхове приступают к рассмотрению уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании 29-летней женщины. Ему грозит от трёх до шести лет заключения.
По версии следствия, в августе рецидивист выпивал в компании своих друзей. Когда его собутыльники заснули, мужчина завел потерпевшую в отдельное помещение дома, где избил и изнасиловал, – сообщает сайт областного СУ СК.
Артём Ежаков