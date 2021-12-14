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9:06, 14 декабря 2021 года Орловские баскетболистки одержали две победы в Ассоциации студенческого баскетбола Этот результат был достигнут спортсменками ОГУ в выездном туре элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола.





Баскетболистки Орловского государственного университета показали стопроцентный результат в выездном туре элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола. В минувшие выходные команда опорного университета провела в Краснодаре два матча студенческого турнира. В первом матче орловчанки обыграли сборную Российского университета транспорта – 74:72. Встреча с хозяйками площадки – баскетболистками «Спарты-КубГТУ» – завершилась большим преимуществом нашей команды – 66:35. В ближайшие выходные наши девушки сыграют в Воронеже в рамках дивизиона «Центр» Ассоциации студенческого баскетбола.



Фото ЖБК «ОрёлГУ»





Анастасия Дорохова



