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9:06, 14 декабря 2021 года

Орловские баскетболистки одержали две победы в Ассоциации студенческого баскетбола

Этот результат был достигнут спортсменками ОГУ в выездном туре элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола.


Баскетболистки Орловского государственного университета показали стопроцентный результат в выездном туре элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола. В минувшие выходные команда опорного университета провела в Краснодаре два матча студенческого турнира. В первом матче орловчанки обыграли сборную Российского университета транспорта – 74:72. Встреча с хозяйками площадки – баскетболистками «Спарты-КубГТУ» – завершилась большим преимуществом нашей команды – 66:35. В ближайшие выходные наши девушки сыграют в Воронеже в рамках дивизиона «Центр» Ассоциации студенческого баскетбола.

Фото ЖБК «ОрёлГУ»


Анастасия Дорохова
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