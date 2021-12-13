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18:40, 13 декабря 2021 года

Ледяной дождь стал сюрпризом для орловскх коммунальщиков

Стихия накрыла областной центр сегодня утром. Тонкая корка льда отправила в травмпункты не один десяток человек.


Утром в понедельник большинству орловцев по дороге на работу вновь пришлось вспомнить навыки фигурного катания. Виной всему ледяной дождь. Коммунальщики его не ждали.

45 дворников "Спецавтобазы" начали посыпать тротуары песком и солью сразу после ледяного дождя. Но охватить весь город к утреннему часу пик оказалось для них невозможным. Как итог - полсотни обращений только в травмпункт Северного районе и это ещё до обеда.

Лев Едидович, заведующий травматологическим пунктом городской больницы им. С.П.Боткина: "Преобладают травмы лучевой кости в области лучезапястного сустава, переломы со смещением, переломы лодыжек, тяжёлые ушибы, повреждения связочного аппарата, вывихи плеча и прочее.

При должной сноровке серьёзных травм даже при сильном падении можно избежать. А если не получилось, то можно попытаться возместить ущерб. Юристы советуют: вызвать скорую, составить акт о состоянии тротуара там, где вы упали, записать контакты свидетелей, в справке из больницы указать место получения травмы. Определить в чьём ведении находится территория и передать этому человеку или организации претензию.

Чтобы судебных исков и травмированных орловцев было меньше губернатор на еженедельной планёрке обратился к коммунальщикам и главам муниципалитетов с просьбой тщательной обработки тротуаров реагентами.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "В ближайшее время у нас с вами температурный режим будет на этом же уровне. Риск ледяного дождя не отменяется. Поэтому прошу обеспечить безопасность для наших граждан.

Синоптики говорят: температурные качели будут ещё неделю. Днём всё будет таять, а ночью снова замерзать. Поэтому по утрам орловцам придётся быть максимально осторожными.


Антон Киселёв
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