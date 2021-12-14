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21:20, 13 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловцы сегодня катились ...по наклонным тротуарам. Ледяной дождь в Орле "прошел неожиданно".



- Как не разрушить новогоднюю сказку? Мы прошлись по рынкам в поисках петард.



- Спасибо . За работу по созданию в Орле первого хосписа и поддержку паллиативной службы, сегодня был отмечен Александр Лебедев.



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