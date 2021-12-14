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10:53, 14 декабря 2021 года Орловский музей И. А. Бунина празднует 30-летнюю годовщину основания Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побеседовала с заведующей музеем Инной Костомаровой об истории его создания и обретении самой крупной коллекции экспонатов, посвящённых писателю-орловцу.





Музей И. А. Бунина празднует 30-летнюю годовщину основания. Из-за коронавируса музей позвал в гости только самых верных и проверенных временем друзей. Отметят дату создания одного из самых уникальных музеев в мире творчески. Сотрудники уже получили много поздравлений со всех уголков света, и с радостью ждут в гости тех, кто все эти годы поддерживал музей, помогал с проведением литературных вечеров и созданием экспозиции.



Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побеседовала с заведующей музеем Инной Костомаровой об истории его создания и обретении самой крупной коллекции экспонатов, посвящённых писателю-орловцу.



Как начиналась история музея?



- Музей Бунина был открыт 10 декабря 1991 года. Под него был использован старинный дворянский особняк середины XIX века. Бунин жил в Орле в юности – по многим адресам. Был в великой бедности. Снимал жалкие углы как раз недалеко отсюда. Так что этот дом он знал. Но те места, где он действительно останавливался, не сохранились.



Как собирались фонды музея? Была ли изначально какая-нибудь база?



- Богатейшая бунинская коллекция, собранная в Орле, просто требовала отдельного дома, посвященного великому писателю. До этого существовала всего одна выставочная комнатка – в Музее писателей-орловцев, открытая в 1957 году. С этого времени и начала формироваться бунинская коллекция, которая сейчас является уникальной – самой крупной в стране, насчитывающей более 6 тысяч подлинников: рукописей, портретов, фотографий и личных вещей писателя.



Расскажите о нескольких уникальных и наиболее интересных экспонатах.



- Самый уникальный экспонат – это воссозданный парижский кабинет Бунина, в котором он жил и работал в последние свои годы. Это его подлинные вещи из квартиры в столице Франции. Их прислала в Орёл писательница Наталья Кодрянская – друг музея. Эту коллекцию мы получили в 1973 году. Могу с уверенностью сказать, что наши художники сумели воссоздать образ бунинского кабинета – обои, лепнина, вид из окна на небольшую улочку Жака Оффенбаха. Но самое главное – вещи, ради которых все это сделано. Он творил, можно сказать, в аскетической обстановке.



Кто же был первым заведующим музеем? Кто вложил столько сил в эту экспозицию?



Вот уже 30 лет я заведую музеем Ивана Бунина, с первого его дня, так что это, наверное, и мой юбилей тоже. Мне пришлось проявить большую инициативу, в том числе «выбить» этот дом для музея, добиваться ремонта, сделать экспозицию. Значительная часть моей трудовой жизни – здесь.





Эва Стасюлевич



