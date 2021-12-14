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11:17, 14 декабря 2021 года

В Орле открыли памятную доску в честь Почётного горожанина Альберта Иванова

Она появилась на стене лицея № 22, который носит имя заслуженного орловца.


В лицее № 22 торжественно открыли мемориальную доску в честь Почётного гражданина города Орла Альберта Иванова. Учебное учреждение носит имя заслуженного орловца.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский и сын Альберта Иванова – Сергей. Он, к слову, выпускник лицея № 22.
«В Орле он работал, что сейчас называется, вице-мэром. Многое сделал для города: улицы, набережные, мосты, развитие производственного и культурного сектора... «Юбилейный» в Городском парке культуры и отдыха, кинотеатр «Современник», театр им. И. С. Тургенева, ДК Железнодорожников – долго можно перечислять, что происходило под его руководством. Возможно, именно благодаря этому прогрессивному труду его заметили и в ЦК, и в политбюро. Он посвятил плодотворной деятельности на благо Орловского края 23 года. И, несмотря на то, что в 1978 году он уехал в Москву, его связь с Орловщиной никогда не прерывалась. Родился он в Смоленске, но именно Орёл был его малой Родиной», – цитирует Сергея Иванова сайт мэрии.
Фото пресс-службы правительства Орловской области


Артём Ежаков
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