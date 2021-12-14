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11:41, 14 декабря 2021 года

Орёл увидит новогодний салют

Губернатор Андрей Клычков дал поручение организовать фейерверки.


Глава Орловской области Андрей Клычков дал поручение организовать новогодний салют в областной столице. Об этом он сообщил накануне во время прямого эфира в социальных сетях. «Казалось бы, мелкий вопрос: салют делать или не делать? Но мы понимаем, что люди придут на Новый год, даже если мы все запретим. Практику мы эту уже проводили. Поэтому дал поручение, чтобы людей порадовать, в том числе и это», – заявил губернатор.

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Артём Ежаков
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