Главная » Новости



11:41, 14 декабря 2021 года Орёл увидит новогодний салют Губернатор Андрей Клычков дал поручение организовать фейерверки.





Глава Орловской области Андрей Клычков дал поручение организовать новогодний салют в областной столице. Об этом он сообщил накануне во время прямого эфира в социальных сетях. «Казалось бы, мелкий вопрос: салют делать или не делать? Но мы понимаем, что люди придут на Новый год, даже если мы все запретим. Практику мы эту уже проводили. Поэтому дал поручение, чтобы людей порадовать, в том числе и это», – заявил губернатор.



Читайте также: В Орле начали инспектировать точки продажи пиротехники





Артём Ежаков



