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12:00, 14 декабря 2021 года

В Орле без воды осталось несколько тысяч жителей Железнодорожного района

Восстановление водоснабжения ориентировочно продлится до 16-18 часов.


В Железнодорожном районе Орла из-за течи водопровода отключено холодное водоснабжение по ул. Ливенской, д. 30, 30а, 30б, 30г, 48, 48а, 48б. Холодное и горячее водоснабжение отключено по ул. Ливенской, д. 21 и ул. Абрамова-Соколова, д. 3. Под ограничения попали 2 650 человек.

Восстановление ориентировочно продлится до 18:00 сегодняшнего дня. Автоцистерна МПП ВКХ «Орелводоканал» находится по ул. Абрамова-Соколова, д. 3. Телефон диспетчера: 44 – 36 – 18.

Также горячего водоснабжения лишилась часть домов в другой точке района. Его планируют вернуть к 16:00. Под отключение попали следующие адреса:

• ул. Степана Разина, д. 14, 16;
• ул. Революции, д. 7, 9, 11;
• ул. Советская, д. 30, 41, 43, 51, 53;
• наб. Дубровинского, д. 92, 94, 96.


Артём Ежаков
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